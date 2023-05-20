Барселона подякувала фанатам із Росії після дострокового чемпіонства в Ла Лізі: божевільне відео

Каталонська Барселона достроково тріумфувала у Ла Лізі. Підопічні Хаві оформили свій 27-й титул чемпіона Іспанії ще за 4 матчі до закінчення сезону.

Перемога у матчі над Еспаньйолом 2:4 стала чемпіонською для каталонського колективу. Щасливі футболісти Барселони відсвяткували черговий здобутий трофей прямо на полі суперника, за що ледь не поплатились. Розлючені фанати господарів змогли продертись на поле та ледь не відлупцювали гравців каталонців.

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Наступні чотири поєдинки для Барселони вже не будуть мати значення. Команда Хаві вже буде грати у своє задоволення, а від тренерського штабу слід чекати на ротації.

Після дострокового чемпіонства Барселона вирішила передати "привіт" та подякувати своїм прихильникам із Росії. А що футболісти каталонського клубу не знають, що війна в Україні, яку розв'язала якраз Росія, досі триває?

Футболісти Барселони Алекс Бальде та Серджі Роберто записали відеозвернення до уболівальників Барселони, які мають російський паспорт. Відео з'явилось в інстаграмі транслятора матчів іспанської Ла Ліги у країні-окупанта Okko.

Захисник Бальде наголосив, що Барселона скоро зустрінеться із росіянами.

Великий привіт усім вболівальникам Барселони у Росії! Скоро побачимося!,

– сказав Бальде.

Віцекапітан іспанського гранда Роберто зазначив, що попереду у Барселони із підтримкою російських фанатів ще багато здобутих трофеїв.

Дорогі вболівальники з Росії! Дуже дякую за вашу підтримку та енергію! Ви також частина цієї перемоги! Сподіваюсь, що разом ми виграємо ще багато титулів!,

– додав Роберто.

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Нагадаємо, що 20 травня Барселона вдома прийме Реал Сосьєдад. Початок зустрічі о 22:00.

Каталонський клуб набрав за 34 тури Ла Ліги вже 85 балів. Найближчий конкурент мадридський Реал має у своєму активі 71 очко. Натомість у третього Атлетіко Мадрид – 69 пунктів.