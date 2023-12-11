Гол Довбика розпочав феєрію: Жирона ефектно прибила Барселону та очолила Ла Лігу – відеоогляд

Команда Мічела змогла здивувати у каталонському дербі, забивши супернику аж чотири м'ячі. Важливу роль у цій перемозі зіграв дует українських збірників.

Барселона – Жирона 2:4

Голи: Левандовський, 19, Гюндоган, 90+2 – Довбик, 12, Гутьєррес, 40, Валері, 80, Стуані, 90+4.

Цими вихідними в іспанській Ла Лізі проходять матчі 16 туру. Центральна зустріч відбулась у Барселоні, де місцева команда приймала головну сенсацію сезону Жирону, пише 24 канал.

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Команда Мічела несподівано підійшла до дербі у статусі одного з лідерів таблиці. Перед туром Жирона мала порівну очок з Реалом, але нічия мадридців із Бетісом давала "червоно-білим" шанс вийти одноосібно на перше місце.

Барса ж підійшла до зустрічі на четвертій сходинці з відставанням від Жирони у 4 бали. З перших хвилин на гру проти "блаугранас" вийшли двоє українців – Артем Довбик та Віктор Циганков.

І саме вони допомогли Жироні вийти вперед на старті зустрічі. Коуту запустив Циганкова у контратаку, той відірвався від оборонців та викотив м'яч під удар вільному Довбику. Артему залишалось розстріляти ворота господарів з близької відстані.

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Для Довбика цей гол став вже аж восьмим цього сезону. Втім Барселона відносно швидко відновила паритет, скориставшись кутовим. Левандовський точно головою замкнув подачу від Рафіньї.

Підопічні Хаві продовжували контролювати гру, але Жирона знову знайшла свій момент перед перервою. Мігелю Гутьєрресу дали спокійно пройти з центру до карного майданчика і той з лінії прошив Пенью у ближній кут.

У другому таймі Жирона очікувано відійшла у захист, віддавши Барселоні м'яч. Втім "синьо-гранатові" так і не знайшли можливості, щоб зрівняти рахунок.

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У компенсований час Гюндоган таки забив другий гол Барси. Втім перед цим господарі пропустили разючу контратаку, в якій Валері закріпив лідерство "червоно-білих". А м'яч Стуані на четвертій компенсованій хвилині остаточно закрив гру.

Перемога дозволила Жироні вийти в одноосібні лідери Ла Ліги, випередивши Реал на два пункти. У наступному турі, 18 жовтня, команда Довбика та Циганкова прийме середняка Алавес.