Барселона вперше забила у Лізі чемпіонів: постраждало Динамо – відео

Каталонська Барселона вперше за три матчі у Лізі чемпіонів сезону-2021/2022 забила гол. Іспанці перервали суху серію у поєдинку з київським Динамо на "Камп Ноу".

Барселона перервала невдалу серію

У перших двох турах Ліги чемпіонів Барселона програла Баварії та Бенфіці з однаковим рахунком 3:0. У цих поєдинках футболісти з Іспанії не завдали жодного удару у площину воріт суперників.

До теми Барселона – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Барселона суттєво виправила свою статистику в першому тайму матчу 3 туру проти Динамо. За 45 хвилин підопічні Рональда Кумана тричі потурбували воротаря киян Георгія Бущана.

На 36 хвилині один з ударів Барселони таки увінчався успіхом. Жорді Альба виконав черговий навіс у штрафний киян. На вістрі атаки каталонців опинилися не нападники, а ветеран Жерар Піке.

Центральний оборонець Барселони залишився наодинці у штрафному Динамо та впадінні пробив без шансів для Бущана.

Для Динамо це вже шостий пропущений гол у чинному розіграші Ліги чемпіонів. Кияни отримали 5 голів у поєдинку проти Баварії. Чемпіон України, як і Шахтар, досі не забивав у Лізі чемпіонів.

Відео голу Піке