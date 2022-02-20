Барселона на виїзді розгромила Валенсію завдяки дублю Обамеянга та шаленому голу Педрі: відео

У чемпіонаті Іспанії Валенсія приймала на власному полі Барселону. Гості забили чотири голи та перемогли.

Розгромний перший тайм

Ще у першому таймі у ворота Валенсії влетіло три голи. Дублем за Барселону відзначився Обамеянг. Сталося це в четвертому матчі габонця за "блаугранас", повідомляє 24 канал.

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При цьому що дубль він оформив за 15 хвилин, а між його голами встиг ще відзначитися і Френкі де Йонг. Йому асистував Дембеле.

Невезіння Валенсії

Валенсія ж могла скаржитися на невезіння. Команда двічі забила у першому таймі, але обидва голи були скасовані.

Спочатку арбітр не зарахував гол Гая, коли тер Штеген рукою зрізав м'яч у свої ворота. Причина – офсайд.

А згодом не зарахував і гол Солера. Цього разу йому довелося особисто переглядати відеоповтор. Причина – м'яч покинув межі поля під час атаки.

Повернення інтриги та гол Педрі

Та у другому таймі Валенсія таки забила. Цього разу арбітр не мав підстав не зараховувати взяття воріт після удару Солера. Він головою замкнув навіс від Хіля.

Та невдовзі шалений за траєкторією удар вдався Педрі. Півзахисник пробив здалеку, і м'яч влетів під перекладину воріт. Голкіпер Мамардашвілі у стрибку не зумів до м'яча дотягнутися.

Матч так і закінчився перемогою Барселони з рахунком 1:4. Завдяки цьому команда піднялася на четверте місце в турнірній таблиці.

Відеоогляд матчу Валенсія – Барселона