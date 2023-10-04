Один з лідерів точно стане "жертвою": Барселона виставить майже усіх своїх гравців на трансфер

Каталонський колектив зіткнувся із низкою негараздів. "Сиьон-гранатовим" доведеться пожертувавти одним із лідерів.

Барселона виставить майже усіх своїх гравців на трансфер. Раніше каталонцям вдавалось уникнути продажі.

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Вічні проблеми

"Синьо-гранатові" уже майже 2 роки працюють над оптимізацією витрат, проте нинішні 270 мільйонів євро однаково не вписуються в стелю Ла Ліги. Барселоні все ж вдавалося останні роки вберегти від трансферу своїх провідних виконавців, та от більше стримувати гравців у каталонців немає ні сил, ні можливості. Діло в тому, що іспанський гранд потребує продажі за великі гроші, а до кінця поточного сезону керівництво і тренерський штаб "синьо-гранатових" повинні обрати щонайменше одного зіркового футболіста, на якого буде серйозний попит на трансферному ринку.

Таким чином, у розпорядженні зацікавлених колективів буде практично увесь склад Барселони. Зокрема, "жертвою" каталонців у минулі трансферні вікна міг стати талановитий Френкі де Йонг. Таку роль підхопив і вундеркінд Ансу Фаті. Та от півзахисник не забажав покидати іспанський гранд, а вінгер відлякав покупців своєю частотою травм, тому "синьо-гранатові" допоки обійшлись тільки орендою Фаті до Брайтона.

Барселона у нинішньому сезоні

У поточній кампанії в каталонців справи йдуть прекрасно. Барселона активно веде боротьбу за чемпіонство Іспанії, відстаючи на 1 бал Реалу та випереджаючи на 1 очко сенсаційну Жирону, яка скотилась з першої сходинки після поразки від мадридців.

У Лізі чемпіонів "синьо-гранатові" також не мають поки явних проблем. У стартовій зустрічі в рамках найпрестижнішого клубного турніру Барселона здобула розгромну перемогу над бельгійським Антверпеном (5:0). На каталонців у групі також чекають Порту та Шахтар, які також встигли провести свій очний матч. Наступна гра "синьо-гранатових" в ЛЧ вібудеться проти португальців 4-го жовтня.