Їм не під силу такий турнір: Барселона вилітає від МЮ в 1/16 Ліги Європи – відеоогляд

Каталонський колектив другий рік поспіль вилітає з турніру, в якому вони вважались головними фаворитами. Манчестер Юнайтед в рази збільшив свої шанси на тріумф в Лізі Європи.

Манчестер Юнайтед – Барселона 2:1

Голи: Фред, 47, Антоні, 73 – Левандовський, 18.

"Червоні дияволи" здобули цінну перемогу в 1/16 фіналу Ліги Європи, здолавши такого маститого суперника як Барселона з рахунком 2:1. Каталонському колективу знову не підкорився другий за статусом європейський турнір, пише 24 канал.

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Протистояння варте фіналу

Команди розпочали зустріч за рівних умов, оскільки у Барселоні команди розійшлися з бойовим, проте мировим рахунком – 2:2. Манкуніанці стартанули значно гостріше, проте рахунок у матчі вдалось відкрити саме каталонцям

Гольовий момент "синьо-гранатовим" подарував Бруно Фернандеш, який у власному карному майданчику сфолив на Алехандро Бальде. Арбітр призначив одинадцятиметровий удар у ворота "червоних дияволів", який підійшов виконувати ніхто інший, як Роберт Левандовський. Польський нападник був на межі того, аби свій момент прогавити, оскільки Давід Де Хеа дотягнувся до м'яча. Та "шкіряний" таки залетів у ворота МЮ на 18-ій хвилині зустрічі– 1:0.

Манчестер Юнайтед прагнув перемоги більше, що демонстрував своїми атаки. Свій момент реалізувати манкуніанцям вдалось уже в другому таймі. На 47-ій хвилині зустрічі колишній гравець Шахтаря вирівняв ваги матчу. Після гострої передачі від Бруно Фернандеша Фред з шістнадцяти метрів положив м'яч у нижній кут воріт іспанського колектива. Команди знову в рівних умовах – 1:1.

Англійський колектив продовжував атакувати, що згодом логічно переросло у результат. На 73-ій хвилині матчу своїм м'ячем у ворота Барселони вдалось відзначитись Антоні. Люк Шоу класно зберіг п'ятою "круглого" у грі, що призвело до серії заблокованих ударів гравцями каталонського клуба. Проте удар бразильського вінгера у дальній кут воріт не змогли зупинити ні захисники Барселони, ні воротар – 2:1.

Наприкінці зустрічі, уже в компенсований час, Роберт Левандовський ледь не зрівняв рахунок у матчі, проте м'яч з пустих воріт вибив захисник МЮ Рафаель Варан.

Матч вартий фіналу Ліги Європи так і закінчився перемогою манкуніанського колектива. Барселона знову сконцентрується на внутрішньому чемпіонаті, а Манчестер Юнайтед в ролі одного з головних фаворитів турніру може впевнено прокладати шлях до Будапешта, де і відбудеться фінал ЛЄ.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Барселона: