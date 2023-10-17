Барселона отримає потужне підсилення до матчу проти Шахтаря у Лізі чемпіонів

Одразу декілька лідерів Барселони можуть пропустити першу зустріч групового раунду Ліги чемпіонів проти Шахтаря. Однак поступають із розташування "блаугранас" й хороші новини.

Одразу сім футболістів перебувають у лазареті каталонського клубу. Серед них наразі ще є 20-річний центральний півзахисник Педрі. Однак у цій ситуації не все так погано.

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Лазарет Барселони може зменшитись?

Незабаром Педрі відновиться від травми та навіть може зіграти проти Шахтаря, гра 3-го туру відбудеться 25 жовтня.

Слід відзначити, що Барселона та Шахтар двічі поспіль зіграють у груповому раунді ЛЧ-2023/2024. Їх друга зустріч запланована на 7 листопада (4-й тур).

Тренерський штаб каталонського клубу не хоче форсувати подій та кидати Педрі одразу з лазарету на футбольне поле. Перед зустріччю із "гірниками" підопічні Хаві зіграють домашній матч Ла Ліги проти Атлетік Більбао (22 жовтня).

Однак у цьому поєдинку навряд на полі з'явиться Педрі. Тренери Барселони не захочуть ризикувати здоров'ям свого 20-річного півзахисника,

Барселона після 2-х турів групового раунду лідирує у групі "Н", набравши максимальні 6 балів. Шахтар із 3 очками йде третім.

Пригадаємо, що у лазареті каталонського гранда перебуває цілий ряд провідних футболістів – Френкі де Йонга, Рафіньї, Роберт Левандовський, Жуль Кунде, Алехандро Бальде та Ламін Ямал.