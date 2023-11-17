Зірковий футболіст Реала високо оцінив гру Шахтаря в Лізі чемпіонів проти Барселони

Донецький Шахтар зумів взяти реванш у Барселони за поразку 2:1 у першому лобовому матчі групового раунду Ліги чемпіонів. У тренерському штабі "гірників" розповіли, хто похвалив гру "кротів" із зірок світового футболу.

Асистент головного тренера Шахтаря Маріо Станич розповів про розмову із ветераном Реала Лукою Модрічем після першого матчу проти Барселони, у якому "гірники" й поступились з рахунком 2:1. Однак навіть поразка не змусила хейтити донецьку команду.

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Напророкував перемогу "гірників"

Одним із тих, хто похвалив гру "кротів" став хорватський півзахисник "вершкових" Модріч. Лука у розмові з помічником Маріно Пушича відзначив гру українського клубу проти гранда Ла Ліги, а особливо йому сподобалась гра "гірників" у другому таймі.

У тому діалозі Модріч запевнив, що у другому матчі проти Барселони у Шахтаря теж все буде добре, головне лиш, щоб хвилювання не взяло гору. Слова Луки були пророчими.

У другому поєдинку Шахтар мінімально обіграв "вдома" іспанський клуб завдяки єдиному голу Данила Сікана 1:0. Тоді команда Пушича створила головну сенсацію 4-го туру Ліги чемпіонів.

Після цього матчу Барселона грала проти Реала у традиційному "Ель-Класіко" в Ла Лізі. Модрич вийшов на поле лише на 63-й хвилині замість Тоні Крооса, але і цього часу вистачило хорвату, аби оформити гольовий асист на Джуда Беллінгема, який приніс перемогу "вершковим" 1:2. Це поки що єдина результативна дія хорвата у 15-ти зіграних матчах сезону-2023/2024.

Шахтар після перемоги над Барсою зберіг з собою третє місце у групі "Н", набравши вже 6 очок. Барселона та Порту мають у своєму активі по 9 балів та відповідно займають перші дві позиції. Антверпен із нулем у доробку замикає квартет.

У 5-му турі групового раунду ЛЧ "гірники" приймуть Антверпен. Поєдинок запланований на 28 листопада.