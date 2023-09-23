Неймовірна Барселона витягнула мертвий матч за вісім хвилин: відео божевільного камбеку

Команда Хаві Ернандеса була за крок від поразки аутсайдеру Ла Ліги. Втім голи Левандовського та колишнього конкурента Зінченка принесли Барсі вже п'яту поспіль перемогу в чемпіонаті.

Барселона – Сельта 3:2

Голи: Левандовський, 81, 85, Канселу, 89 – Ларсен, 19, Дувікас, 76.

У чемпіонаті Іспанії 2023-2024 проходять матчі 6 туру. Субота почалась із запального матчу Жирони, де Довбик і Циганков допомогли своїй команді виграти у Мальорки (5:3), пише 24 канал.

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Центральним же матчем дня стала битва Барселони та Сельти. Каталонці виграли чотири поспіль матчі після нічиєї у першому турі, тому продовжували переслідувати Реал.

Провальний перший тайм

Втім гра із гостями з Віго довгий час йшла не за планом Хаві. Вже на 19 хвилині Сельта повела в рахунку після точного удару Ларсена. якого вивели майже сам-на-сам із тер Штегеном.

Не дограв перший тайм опорник де Йонг, його вимушено замінив Гаві. Загалом же Барса майже не била у ствір воріт Вільяра. Каталонці прокинулись після перерви, але на 76 хвилині отримали другий гол після виходу на рандеву із кіпером Дувікаса.

Божевільний камбек

Тим не менш, "блаугранас не склали руки і протягом восьми хвилин повністю перевернули гру. Відновлювати паритет взявся лідер нападу Барселони Роберт Левандовський. На 81 хвилині поляк ефектно замкнув закидання від Феліша.

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А за чотири оберти секундної стрілки форвард зрівняв рахунок після прострілу Канселу. Здавалось, що Барса і так уникла поразки у надважкому матчі, але на 89 хвилині їй вдалось навіть вирвати перемогу.

Героєм став той таки Канселу. Барселона влітку взяла португальця в оренду у Манчестер Сіті, де той довгий час конкурував із Зінченком на позиції лівого захисника. Жоау відгукнувся на закидання Гаві та забив переможний м'яч.

Завдяки перемозі Барселона знову наздогнала Жирону та очолила турнірну таблицю Ла Ліги. Правда, Реал має на гру менше і вже завтра у випадку перемоги у дербі над Атлетіко повернеться на першу сходинку. Сельта ж залишається 17-ою.

Відеоогляд матчу Барселона – Сельта