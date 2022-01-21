Барселона продовжує падати на дно: Атлетік вибив каталонців із Кубка Іспанії – відеоогляд

Атлетік Більбао 20 січня приймав Барселону в 1/8 фіналу кубка Іспанії. Каталонський клуб на чолі з Хаві завершив свої виступи у турнірі.

Атлетік – Барселона 3:2

Голи: Муньяїн, 2, 105+1 (п), Мартінес, 86 – Торрес, 20, Педрі, 90+3

Господарям матчу вдалось забити швидкий гол. Вже на 2-й хвилині рахунок у зустрічі був 1:0. Здавалось, що простріл Вільямса не знайде адресата, але м'яч підхопив Муньяїн та красивим ударом закинув м'яч за комірець голкіперу прямо під дальню стійку.

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Ще до перерви гості з Каталонії зрівняли цифри на табло. Торрес отримав пас від Бускетса та обвідним ударом зняв павучка з дев'ятки воріт Атлетіка – 1:1.

Вільямс накрутив Араухо, але з ударом з гострого кута впорався тер Штеген. Це була не остання нагода клубу з Більбао, щоб знову вийти вперед. Гарсія найвище вистрибнув після подачі з кутового, але знову німецький воротар Барселони був на висоті.

1:1 – саме з таким рахунком завершився перший тайм. Після відпочинку команди продовжили забивати.

Барселона двічі відігрувалась

Як команди не старались, але наступний гол був забитий аж наприкінці основного часу матчу. На 86-й хвилині футболісти Атлетіка заштовхали м'яч у сітку воріт суперника. Піке лягав усім тілом, щоб не дати пробити Мартінесу, але гравець з Більбао вже у падінні проштовхнув м'яч – 2:1.

Більбао забило вдруге, але взяття воріт було скасоване через офсайд.

Вже у компенсовані хвилини підопічні Хаві перевели матч в овертайми. Дані Алвес надіслав м'яч у центр штрафного, але зробив це у падінні через себе, його передачу підхопив Педрі та врятував поєдинок для каталонців – 2:2.

Фатальний 11-метровий

Атлетік та Барселона продовжили боротись за путівку у чвертьфінал у додаткових 15-хвилинних таймах.

На останній хвилині першого овертайму Атлетік знову повів у рахунку. М'яч після прострілу Вільямса знайшов руку Альби – пенальті. До позначки підійшов Муньяїн та легко переграв тер Штегена – 3:2 дубль нападника.

Каталонський клуб не зумів втретє за матч відігратись. У підсумку – 3:2 Атлетік Більбао крокує в 1/4 фіналу Кубка Короля, а Барселона складає валізи.

Атлетік – Барселона відеоогляд матчу