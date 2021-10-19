Проєкт Espai Barça був представлений клубом ще у 2018 році. І планувалося, що його вдасться втілити до сезону 2023/2024. Однак за цей час вдалося лише побудувати стадіон імені Йогана Кройфа поблизу тренувальної бази.

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Проєкт передбачає реконструкцію не лише самого стадіону "Камп Ноу", але й прилеглої території. В тому числі має бути збудований нову арену "Палау Блауграна" на 12,5 тисяч місць.

Перед стадіоном мають постати три будівлі, в яких розмістять готель та офіс самого клубу.

Щодо самого стадіону, то його планувалося збільшити до 105 тисяч місць (зараз – 99 354 місць), повність накрити дахом трибуни та зробити енергоефективним.

Видання Mundo Deportivo вказує, що весь проєкт оцінюється в 1,5 мільярда євро, і 60% з них (900 мільйонів євро) припадає саме на реконструкцію "Камп Ноу".

Якщо проєкт буде затверджено, то роботи розпочнуться вже у 2022 році. І триватиме це все п'ять років – до 2027 року.

Відео проєкту реконструкції "Камп Ноу"