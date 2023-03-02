Продовження чарівної династії: Барселона офіційно підписала сина магічного футболіста

Каталонський колектив вирішив дати продовження історії легендарного футболіста на Камп Ноу. Тепер все в руках сина бразильського чарівника.

Барселона офіційно оголосила про підписання Жоау Мендеша – сина колишньої зірки "синьо-гранатових" Роналдінью. Батько з сином разом займатимуться футболом у Іспанії.

Варте уваги Юнацький максималізм: команди влаштували масову бійку в рамках єврокубкового матчу – відео

Реінкарнація кар'єри Роналдінью

Юний бразилець справив на себе хороше враження під час перегляду, тому заслужено отримав свій шанс у Барселоні. Проте поки що тільки у молодіжній команді "блаугнарас". Жоау Мендеш нещодавно припинив співпрацю з Крузейро. Син легенди також має іспанский паспорт і він разом із батьком повернулись до Іспанії, де Роналдінью у свої 42 погодився зіграти за команду "Свині" у розважальній лізі, яку організував Жерар Піке.

Жоау Мендешу 25-го лютого виповнилося 18 років, тому в хлопця все тільки попереду. Юний бразилець виступає на позиції нападника. Інтереси Жоау Мендеша представляє брат знаменитого Роналдінью – Роберто де Ассіс.

Роналдінью у Барселоні