У середу, 4 листопада, "Барселона" на власному полі зіграє з кихвським "Динамо" у Лізі чемпіонів. Українські вболівальники зможуть переглянути цей матч по телебаченню, а також онлайн.

Правами на трансляцію матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє група каналів "Футбол 1/2/3", пише 24 канал. Саме на каналі "Футбол 2" і буде пряма трансляція цікавого поєдинку "Барселона" – "Динамо".

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Початок трансляції матчу "Барселона" – "Динамо" о 21:50. Сам матч розпочнеться о 22:00.

Де дивитися онлайн вогняного матчу "Барселона" – "Динамо"

Дивитися легально онлайн матч "Барселона" – "Динамо" можна на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Абонемент на перегляд матчів каналів "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень на місяць. Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць.

Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.

Матч онлайн можуть переглянути й власники договорів з інтернет-провайдером "Воля".

У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.

У сезоні 2020/21 матчі Ліги чемпіонів будуть доступні на платформі Megogo. Щоб переглянути матч "Ювентус" – "Барселона" потрібно мати підписку "Оптимальна" або "Максимальна".

Вартість першої за один місяць складає 97 гривень. Підписка "Максимальна" коштує 197 гривень на місяць. Нові користувачі MEGOGO можуть отримати тестову підписку всього за одну гривню.