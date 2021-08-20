Барселона дасть додаткову відпустку Педрі: в минулому сезоні він провів 74 матчі

Півзахисник Барселони Педрі отримає додаткові два тижні відпочинку після матчу проти Атлетіка. Все через напружений сезон, який провів гравець.

Педрі було представлено гравцем Барселони 20 серпня 2020 року. Тоді йому було 17 років.

За рік, що він провів у складі команди, гравець загалом зіграв 74 матчі – 54 за Барселону, так і збірні Іспанії. Педрі зіграв і на Євро-2020, де був визнаний найкращим молодим гравцем турніру (а також автором рекордного автогола). Після цього він відправився зі збірною Іспанії на Олімпійські ігри в Токіо, де теж відіграв в усіх матчах до фіналу (поступилися бразильцям). При цьому він продовжував виступати і за молодіжну збірну.

"Ми деякий час думали про те, що найкраще для Педрі. Він виступить проти Атлетіка, але після цього у нього буде двотижнева відпустка", – заявив головний тренер Барселони Рональд Куман.

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Таким чином Педрі пропустить матч третього туру чемпіонату Іспанії.

"Ми прийняли це рішення, тому що ми не хочемо в листопад та грудень зіткнутися з проблеми травм у гравця. Неможливо витримати кількість ігор, які він зіграв цього сезону, і два турніри влітку. Йому потрібен відпочинок у принаймні два тижні", – додав Куман.

При цьому в Педрі може бути й довша перерва, якщо він не отримає виклик до збірної Іспанії на матчі у вересні. "Фурія роха" зіграє проти Швеції, Грузії та Косово.