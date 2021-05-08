Барселона та Атлетіко не визначили сильнішого у боротьбі за чемпіонство

Барселона 8 травня приймала Атлетіко у центральному матчі 35 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Команди не змогли визначити сильнішого на "Камп Ноу".
Барселона – Атлетіко 0:0
До слова Боруссія вирвала перемогу в Лейпцига та піднялася в зону Ліги чемпіонів
У першому таймі "матрасники" частіше загрожували воротам суперника (9:3 за ударами), але повести в рахунку гостям не вдалося. Після перерви вже гравці Барселони створили кілька небезпечних моментів, але вирвати перемогу "синьо-гранатовим" не вдалося.
Атлетіко очолює Ла Лігу, випереджаючи Барселону на два очки. "Матрацники" можуть втратити лідерство, якщо Реал 9 травня обіграє Севілью.У наступному турі Атлетіко 12 травня зіграє з Реалом Сосьєдад. Барселона днем раніше зустрінеться з Леванте.