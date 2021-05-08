Боруссія Д – РБ Лейпциг 3:2

Голи: Ройс, 7, Санчо, 51, 87 – Клостерманн, 63, Ольмо, 77

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На 7-й хвилині рахунок відкрив Марко Ройс. На початку другого тайму Джейдон Санчо подвоїв перевагу "джмелів".

Потім гості включилися в гру. Спочатку Лукас Клостерманн повернув інтригу на поле. А потім Дані Ольмо зрівняв рахунок.

Але перемога залишилася за дортмундцями. Санчо оформив дубль і приніс Дортмунду три очки.

Боруссія набрала 58 балів піднялася на четверту сходинку, обійшовши в таблиці Айнтрахт. Лейпциг з 64 очками втратив навіть математичні шанси на "салатницю" і віддав чемпіонство Баварії.