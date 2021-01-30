Гол або вилучення Мессі та реванш за поразку: прогноз букмекерів на матч Барселона – Атлетік

У неділю, 31 березня, Барселона зіграє проти Атлетіка в чемпіонаті Іспанії. Цей матч привертає до себе чималу увагу, адже команди нещодавно зіграли у фіналі Суперкубка Іспанії. А саме гра закінчилася скандалом. Букмекери оцінили шанс кожної з команд на перемогу в цьому матчі.

Джерело: 24 канал

17 січня 2021 року відбувся фінал Суперкубка Іспанії, в якому зіграли Барселона та Атлетік. До останньої хвилин матчі Барселона перемагала, але Атлетіку вдалося зрівняти рахунок. А на початку екстратайму ще й вийти вперед.

Скандал в матчі стався вже наприкінці зустрічі на 120-й хвилині. Мессі завдав удару по голові Вільялібре, за що отримав червону картку. Це перше вилучення для аргентинця у складі Барселони. Матч закінчився перемогою Атлетіка. А Мессі отримав дискваліфікацію.

31 січня 2021 року ці команди знову зіграють між собою. Цього разу – в рамках чемпіонату Іспанії. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

При цьому для команд це буде вже третя очна зустріч у 2021 році. Окрім вже згаданого матчу за Суперкубок, команди зіграли 6 січня перенесений матч чемпіонату Іспанії, і тоді на виїзді перемогла Барселона – 2:3.

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Обидва тренери перед матчем зіштовхнулися з кадровими проблемами. В Барселони до травмованих Піке, Фаті та Коутіньо додався ще й Бускетс, який відбуватиме дискваліфікацію. Атлетік не зможе розраховувати на допомогу Баленсіаги та Берчіче.

Прогноз букмекерів на матч Барселона – Атлетік

У цьому матчі експерти віддають перевагу Барселоні. У Favbet перемогу "синьо-гранатових" оцінили коефіцієнтом 1,45. На те, що переможе Атлетік – 6,80. Нічия у матчі – 5,10.

Зважаючи, що у двох попередніх матах команди забили аж по п'ять голів, то і в цій зустрічі очікуються чималої кількості влучних ударів. Так, ТБ2,5 отримав коефіцієнт лише 1,55. А от ТБ 4,5 – вже 3,90.

Попередній матч між командами закінчився скандалом через вилучення Мессі. Тож можна очікувати, що і в цій грі не всі футболісти будуть стримувати себе. Вилучення в цьому матчі оцінено в 4,35.

Щодо авторів голів, то найкращий шанс, на думку букмекерів, у Мессі – 1,55 на його гол в цьому матчі. Гол Грізманна оцінений коефіцієнтом 2,00.

На гол Вільялібре, який відзначився у попередньому матчі та на якому сфолив Мессі – 3,50. Такий же коефіцієнт на гол Рауля Гарсії.