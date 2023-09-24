"Почувається зовсім недобре": наставник Валенсії розповів, чому затягується дебют Яремчука

Форвард збірної України Роман Яремчук у міжсезоння змінив клубну прописку. Він майже місяць знаходиться в розташуванні нової команди, проте досі так і не дебютував.

Перехід відбувся в останній день трансферного вікна в Європі. Першого вересня Яремчук перейшов із Брюгге до Валенсії на правах оренди.

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Яремчук має проблеми зі здоров'ям

Вже наступного дня українець потрапив до заявки команди на матч, але на поле тоді не вийшов. Після цього була пауза на матчі збірних та ще 2 поєдинки Валенсії – у першому він знову весь матч просидів на заміні, а у другому навіть не потрапив до заявки.

Легенда Валенсії Рубен Бараха, який зараз є головним тренером команди, на післяматчевій пресконференції поєдинку з Альмерією (2:2) розповів, чому українець не грає за команду. Виявляється, причиною відсутності Романа є проблеми зі здоров'ям.

Яремчук повернувся з проблемами зі збірної. Футболіст намагається тренуватися, але почувається зовсім недобре. Він хоче одужати, ми поговоримо, щоб зняти тиск, зменшимо навантаження у наступні три-чотири дні. Це гравець, який нам буде потрібен,

– сказав Бараха.

Нагадаємо, що за збірну України Роман провів у вересні два матчі: вийшов в основі проти Англії та на заміну – з Італією. До переходу у Валенсію в сезоні-2023/2024 Яремчук встиг зіграти п'ять матчів за Брюгге в усіх турнірах, у яких забив чотири голи.

. Наступний матч Валенсії відбудеться 27 вересня у Ла Лізі. "Кажани" на своєму полі прийматимуть "Реал Сосьєдад", початок матчу о 22:30.