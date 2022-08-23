На відкритті нового сезону перед початком матчу підіймають прапор України. Цього року так співпало, що перший матч проведуть саме у День державного прапора.

Варте уваги Не визнаємо чужі кольори на своїй землі і небі, – Зеленський привітав українців з Днем Прапора

З нагоди свята на першому матчі УПЛ цього сезону вирішили підняти унікальний прапор. Це синьо-жовтий стяг, з яким українець з канадської діаспори Данило Мигаль вибіг на поле під час півфінального матчу Олімпіади-1976 в Монреалі між збірними НДР та СРСР. Зазначимо, що тоді у збірній СРСР виступало одразу 9 гравців київського Динамо.

"У вишиванці та із синьо-жовтим прапором він станцював гопак. Він завжди мріяв передати цей прапор в Україну. Сьогодні це нарешті сталося. І цей легендарний прапор буде піднято сьогодні на відкритті чемпіонату України з футболу", – заявив під час урочистостей з нагоди свята Президента України Володимир Зеленський.

Відео забігу Данила Мигаля на Олімпіаді-76

Перший матч, який в цьому сезоні зіграють, стане гра між донецьким Шахтарем та харківським Металіст-1925 в Києві на НСК "Олімпійський". Матч розпочнеться о 13:00.

Інтерв'ю Данила Мигаля про те, що його підштовхнуло до такого кроку, як його визволяв син Бандери, читайте в інтерв'ю за посиланням.