Бачу Париж-2024 і своє "золото", – Лузан після "срібла" для України на Олімпіаді-2020

Людмила Лузан та Анастасія Четверікова принесли другу нагороду для України з веслування у Токіо. України взяли "срібло" у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

"Досі не можу повірити"

Дівчата принесли для України 15-ту нагороду на японській землі. Людмила Лузан додала до своєї "бронзи" ще й срібну медаль. Після виступу веслувальниці прокоментували свій виступ.

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Лузан після фінішу не могла стримати емоцій радості. Дівчина не може повірити, що їй вдалось принести нашій країні не одну медаль, а вже дві. Такими досягненнями спортсменки популяризують свій вид спорту в Україні.

Досі не можу повірити, що мені вдалося завоювати для України дві медалі. І бути на рівні з найбільш розвинутими країнами у світі. Це дуже хороший результат, це крок, щоб популяризувати наш вид спорту. Я хочу бути прикладом для наслідування, щоб діти брали приклад з мене приклад, займалися спортом,

– розповіла Лузан.

"Бачу Париж, бачу себе на подіумі, бачу себе на першому місці"

Однак на цьому веслувальниці зупинятись не збираються. Вже у Парижі-2024 року українки хочуть підійнятись на найвищу сходинку п'єдесталу.

Бачу Париж, бачу себе на подіумі, бачу себе на першому місці. Не збираюся зупинитися: Париж мене чекає, я в цьому впевнена. Мені буде приємно, якщо я змотивую хоч одну людини: вона поставить собі ціль і досягне її,

– підсумувала Людмила.