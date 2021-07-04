Бачивши вашу радість та емоції – розумієш заради чого ти граєш, – Зінченко
4 липня 2021 , 12:39Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олександра Зінченка
Збірна України покинула чемпіонат Європи-2020, зазнавши поразки в 1/4 фіналу проти Англії. У неділю, 4 липня, футболісти України повернуться додому.
Зінченко: Дякую, Україно!
Лідер "синьо-жовтих" Олександр Зінченко перед поверненням в Україну звернувся до фанатів. Футболіст Манчестер Сіті подякував за підтримку на Євро-2020.
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Впевнений, що з такою підтримкою та командним духом нам під силу все! Дякую за віру та за те, що були поруч з нами в моменти злетів та падінь. Бачивши вашу радість та емоції після перемог на кожному куточку країни, Європи та світу, розумієш заради чого ти граєш! Дякую, Україно!,
– написав Зінченко в інстаграмі.
Україна вилетіла з Євро-2020
- Збірна України з третьої спроби вийшла у плей-офф чемпіонатів Європи. На Євро у 2012 та 2016 роках українці не змогли вийти з групи.
- У 2021 році Україна вперше вийшла у плей-офф Євро-2020 та навіть дійшла до 1/4 фіналу. На груповому етапі наші футболісти програли Нідерландам та Австрії, але здолали Північну Македонію.
- В 1/8 фіналу "синьо-жовті" вибили Швецію. Чвертьфінальний поєдинок проти Англії відбувся 3 липня. Україна розгромно програла 4:0 і покинула Євро.