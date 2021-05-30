Фузіле соковитим хуком нокаутував Уорда і став претендентом на титул IBF: відео

У Лас-Вегасі (США) у ніч з 29 на 30 травня відбувся бій, в якому визначався претендент на титул IBF у другій напівлегкій вазі. У ринзі зустрілися британець Мартін Джозеф Уорд та Азінга Фузіле з ПАР.

Перемогу святкував африканець. Він зумів нокаутувати британського суперника у сьомому раунді завдяки правому хуку.

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Хід поєдинку

У першому раунді бійці влаштували традиційну розвідку. Уорд проявляв активність, коли Фузіле вичікував шансу для контратаки.

Фузіле перехопив ініціативу у 2 раунді: африканець потряс суперника лівим хуком. Хоча Уорд потрапляв частіше, він поступався опонентові в ударній потужності.

У 4 трихвилинці африканець зловив Уорда правим хуком і відправив на канвас. Після екватора бою Уорд травмував ногу і став легкою мішенню для Фузіле.

Африканець пробив потужний хук у сьомому раунді й Уорд впав! У кутку Уорда прийняли рішення зупинили сутичку.

Тепер Фузіле офіційний претендент на титул IBF. Пояс наразі вакантний.

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