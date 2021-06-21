Геніальний хід, щоб не потрапити на Італію, – реакція соцмереж на поразку України на Євро-2020

Збірна України поступилася у третьому матчі групового етапу Євро-2020. Українські вболівальники, які дивилися цей матч, висловили своє незадоволення в соцмережах.

Україна в цьому матч не показала ні гри, яка була у двох перших матчах. за гру наша команда лише п'ять разів пробила по воротах, але небезпечними були лише два. У першому випадку – удар Шапаренка. А от другий удар – це зрізка по власних воротах від австрійського захисника.

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Ця поразка відкинула Україну на третє місце в групі. Натомість Австрія вийшла з другого місця і зіграє в 1/8 фіналу з Італією. Чи зіграє в плей-офф Україна – поки невідомо.

Але не всі бачать у такій поразці негатив. І відзначають, що були і позитивні моменти.

Щодо плей-офф, то треба, щоб зійшлося чимало фактів. Адже в 1/8 фіналу вийдуть лише чотири з шести кращих команд, які посіли треті місця.

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