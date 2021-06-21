Украина в этом матче не показала ни игры, которая была в двух первых матчах. За игру наша команда лишь пять раз пробила по воротам, но опасными были лишь два. В первом случае – удар Шапаренко. А вот второй удар – это срезка по собственным воротам от австрийского защитника.

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Это поражение отбросило Украину на третье место в группе. Зато Австрия вышла со второго места и сыграет в 1/8 финала с Италией. Сыграет ли в плей-офф Украина – пока неизвестно.

Но не все видят в таком поражении негатив. И отмечают, что были и положительные моменты.

Что касается плей-офф, то надо, чтобы сошлось немало фактов. Ведь в 1/8 финала выйдут лишь четыре из шести лучших команд, занявших третьи места.

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