Пропускаємо на старті: АЗ забиває Дніпру-1 після нескладного навісу – відео голу

Українська команда вже гарантувала собі вихід у плей-офф, а тепер може ще і виграти групу. Правда, початок зустрічі в Нідерландах виявився явно не за Дніпром-1.

У четвер Дніпро-1 проводить поєдинок 6 туру Ліги конференцій. Команда Олександра Кучера б'ється проти АЗ з Алкмаара у поєдинку за перемогу в групі, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Динамо – Фенербахче: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Початок зустрічі вийшов для гостей з України невдалим. Голандці вийшли вперед вже на 8 хвилині. Після навісу від Карлссона першим на м'ячі опинився Одгорд. Ніхто із захисників Дніпра-1 не встиг завадити данцю пробити Валефа.

Відео голу Одгорда:

Нагадаємо, що Дніпро-1 вже забезпечив собі вихід у плей-офф Ліги конференцій. Представник УПЛ йде другим у квартеті, відстаючи від лідера АЗ на два бали. Перемога у цій грі дозволить дніпрянам виграти групу та вийти одразу в 1/8 фіналу турніра.

Турнірна таблиця перед 6 туром