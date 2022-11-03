Пропускаємо на старті: АЗ забиває Дніпру-1 після нескладного навісу – відео голу
Українська команда вже гарантувала собі вихід у плей-офф, а тепер може ще і виграти групу. Правда, початок зустрічі в Нідерландах виявився явно не за Дніпром-1.
У четвер Дніпро-1 проводить поєдинок 6 туру Ліги конференцій. Команда Олександра Кучера б'ється проти АЗ з Алкмаара у поєдинку за перемогу в групі, пише 24 канал.
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Початок зустрічі вийшов для гостей з України невдалим. Голандці вийшли вперед вже на 8 хвилині. Після навісу від Карлссона першим на м'ячі опинився Одгорд. Ніхто із захисників Дніпра-1 не встиг завадити данцю пробити Валефа.
Відео голу Одгорда:
Нагадаємо, що Дніпро-1 вже забезпечив собі вихід у плей-офф Ліги конференцій. Представник УПЛ йде другим у квартеті, відстаючи від лідера АЗ на два бали. Перемога у цій грі дозволить дніпрянам виграти групу та вийти одразу в 1/8 фіналу турніра.
Турнірна таблиця перед 6 туром
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|АЗ Алкмаар
|4
|0
|1
|10:5
|12
|2
|Дніпро-1
|3
|1
|1
|8:5
|10
|3
|Аполлон
|1
|1
|3
|4:7
|4
|4
|Вадуц
|0
|2
|3
|5:10
|2