В четверг Днепр-1 проводит поединок 6-го тура Лиги конференций. Команда Александра Кучера сражается против АЗ из Алкмаара в поединке за победу в группе, пишет 24 канал.
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Начало встречи получилось для гостей из Украины неудачным. Голландцы вышли вперед уже на 8-й минуте. После навеса от Карлссона первым на мяче очутился Одгорд. Никто из защитников Днепра-1 не успел помешать датчанину пробить Валефа.
Видео гола Одгорда:
Напомним, что Днепр-1 уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги конференций. Представитель УПЛ идет вторым в квартете, отставая от лидера АЗ на два балла. Победа в этой игре позволит днепрянам выиграть группу и выйти сразу в 1/8 финала турнира.
Турнирная таблица перед 6 туром
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|АЗ Алкмаар
|4
|0
|1
|10:5
|12
|2
|Днепр-1
|3
|1
|1
|8:5
|10
|3
|Аполлон
|1
|1
|3
|4:7
|4
|4
|Вадуц
|0
|2
|3
|5:10
|2