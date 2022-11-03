Фатальна контратака: як АЗ вирвав перемогу у Дніпра-1 в Лізі конференцій – відео голу
Нідерландці зуміли відстояти першу сходинку у групі Е та вийти напряму в 1/8 фіналу. Переможний гол наприкінці зустрічі забив Євангелос Павлідіс.
Дніпро-1 завершив виступи в останньому турі групового раунду Ліги конференцій. Підопічні Олександра Кучера зустрічались із АЗ з Алкмаара у поєдинку за перемогу в групі, пише 24 канал.
Слідкуйте з нами Динамо – Фенербахче: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Дніпряни пропустили вже на 8 хвилині, однак ще до перерви змогли зрівняти рахунок зусиллями Довбика. У другому таймі Дніпро-1 пішов вперед у надії вирвати перемогу.
Однак голандці покарали українців у кінці гри. У контратаці ніхто із захисників не накрив Павлідіса, який після подачі Сугавари точно пробив головою по воротах Дніпра-1.
Відео голу Павлідіса:
Нагадаємо, що Дніпро-1 і так вже забезпечив собі вихід у плей-офф Ліги конференцій. Представник УПЛ опинився другим у квартеті, відстаючи від лідера АЗ на два бали. Перемога у цій грі дозволила б дніпрянам виграти групу, але у українців не вийшло.
Турнірна таблиця
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|АЗ Алкмаар
|5
|0
|1
|12:6
|15
|2
|Дніпро-1
|3
|1
|2
|9:7
|10
|3
|Аполлон
|2
|1
|3
|5:7
|7
|4
|Вадуц
|0
|2
|4
|5:11
|2