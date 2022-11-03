Фатальна контратака: як АЗ вирвав перемогу у Дніпра-1 в Лізі конференцій – відео голу

Нідерландці зуміли відстояти першу сходинку у групі Е та вийти напряму в 1/8 фіналу. Переможний гол наприкінці зустрічі забив Євангелос Павлідіс.

Дніпро-1 завершив виступи в останньому турі групового раунду Ліги конференцій. Підопічні Олександра Кучера зустрічались із АЗ з Алкмаара у поєдинку за перемогу в групі, пише 24 канал.

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Дніпряни пропустили вже на 8 хвилині, однак ще до перерви змогли зрівняти рахунок зусиллями Довбика. У другому таймі Дніпро-1 пішов вперед у надії вирвати перемогу.

Однак голандці покарали українців у кінці гри. У контратаці ніхто із захисників не накрив Павлідіса, який після подачі Сугавари точно пробив головою по воротах Дніпра-1.

Відео голу Павлідіса:

Нагадаємо, що Дніпро-1 і так вже забезпечив собі вихід у плей-офф Ліги конференцій. Представник УПЛ опинився другим у квартеті, відстаючи від лідера АЗ на два бали. Перемога у цій грі дозволила б дніпрянам виграти групу, але у українців не вийшло.

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