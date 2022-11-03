Днепр-1 завершил выступления в последнем туре группового раунда Лиги конференций. Подопечные Александра Кучера встречались с АЗ из Алкмаара в поединке за победу в группе, пишет 24 канал.
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Днепряне пропустили уже на 8-й минуте, однако еще до перерыва смогли сравнять счет усилиями Довбика. Во втором тайме Днепр-1 пошел вперед в надежде вырвать победу.
Однако голландцы наказали украинцев в конце игры. В контратаке никто из защитников не накрыл Павлидис, который после подачи Сугавары точно пробил головой по воротам Днепра-1.
Видео гола Павлидиса:
Напомним, что Днепр-1 и так уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги конференций. Представитель УПЛ оказался вторым в квартете, отставая от лидера АЗ на два балла. Победа в этой игре позволила днепрянам выиграть группу, но у украинцев не получилось.
Турнирная таблица
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|АЗ Алкмаар
|5
|0
|1
|12:6
|15
|2
|Днепр-1
|3
|1
|2
|9:7
|10
|3
|Аполлон
|2
|1
|3
|5:7
|7
|4
|Вадуц
|0
|2
|4
|5:11
|2