З'ясував стосунки за допомогою кулаків

60-річний наставник Меца Фредерік Антонетті не витримав напруги матчу та вирішив додати поєдинку видовищності. Головний тренер гостей на емоціях накинувся з кулаками на спортивного директора Лілля Сільвена Армана, пише 24 канал.

Читайте також Бенфіка втратила очки у боротьбі за чемпіонство, Яремчук зіграв менше 10 хвилин

Розбороняти кинулись працівники клубів та охорона, яка забезпечувала культурне проведення матчу. За таку поведінку наставник Меца отримав пряму червону картку від головного арбітра поєдинку та був змушений покинути технічну зону.

Цікаво. Фредерік Антонетті очолює Мец із жовтня 2022 року. Під його керівництвом клуб провів 25 матчів, яких здобув 4 перемоги, розписав 8 мирових та зазнав 13 поразок.

Відео сутички

Відзначимо, що у компенсований суддею до зустрічі час свою другу жовту отримав вінгер Лілля Едон Жегрова та пішов відпочивати у підтрибунне приміщення. А після сутички за межами поля рефері показав ще два попередження.

Той момент, коли за межами поля було значно цікавіше, ніж безпосередньо у матчі. Поєдинок закінчився нульовою мировою.