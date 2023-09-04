Сам собі винен: провідний клуб Європи відмовився від трансферу гравця, оскільки той грає у Росії
Джерело:Фабріціо Романо
Едуард Сперцян став жертвою свого ж вибору. Футболіст не зміг перейти у топовий клуб, оскільки виступає в чемпіонату країни-агресора.
Аякс відмовився від трансферу вірменського гравця Едуарда Сперцяна. Нідерландський колектив не бажає спонсорувати війну в Україні.
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Приклад для інших
"Божі сини" продемонстрували футбольному світу справжню солідарність із Україною. І зробив це Аякс не словом, а ділом. Справа в тому, що нідерландський колектив був дуже зацікавлений у трансфері вірменського футболіста Едуарда Сперцяна. Та от керівники "біло-червоних" відмовились він ідеї придбати молодого футболіста. А все через те, що той виступає у Росії, а саме захищає кольори тамтешнього Краснодара. Про це повідомив найвідоміший інсайдер Фабріціо Романо, котрий не підводить.
Річ не в його здібностях, а в тому, що він грає в Росії. Для Аякса він міг би бути як Де Брюйне в Манчестер Сіті. Особливий гравець, ви не знайдете когось схожого за такі гроші,
– сказав спортивний директор нідерландського колективу Свен Міслінтат.
Варто відзначити, що Transfermarkt оцінює молодого вірменина у 12 мільйонів євро, тому "Божі сини" могли добряче поповнити російську казну та проспонсорувати війну проти України. До того ж підкреслимо, що рішення не підписувати Сперцяна, який народився у Росії, прийняла наглядова рада Аяксу. Ті, у свою чергу, вважають, що під час війни на території нашої держави підписання гравця з Росії було б аморальним вчинком.
Російські трансфери після початку повномасштабної війни
- Не усі європейські колективи виявились такими свідомими як Аякс. Іспанський Реал Сосьєдад все ж придбав російського футболіста Арсена Захаряна у московського Динамо за 15 мільйонів євро. До того ж згодом керівцитво клубу спробувало абсурдно виправдати свої дії.
- Той ж Арсен Захарян був на радарі ще декількох європейських клубів. Зокрема, росіянином зацікавився римський Лаціо, а Страсбур, за який виступає українець Едуард Соболь, взагалі намагався придбати Захаряна, а згодом перепродати його у Челсі.
- Були й реалізовані абсурди. Саудівський Аль-Хілаль придбав у санкт-петербурзького Зеніта бразильця Малкома за 60 мільйонів євро. Можна тільки уявити, яка сума піде на війну проти України.
- Та от існують ще й інші адекватні клуби із чіткою позицією. До прикладу, італійський Сассуоло відмовився продавати свого футболіста московському Спартаку, навіть не дивлячись на те, що колективу потрібні були гроші.