Едуард Сперцян став жертвою свого ж вибору. Футболіст не зміг перейти у топовий клуб, оскільки виступає в чемпіонату країни-агресора.

Аякс відмовився від трансферу вірменського гравця Едуарда Сперцяна. Нідерландський колектив не бажає спонсорувати війну в Україні.

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Приклад для інших

"Божі сини" продемонстрували футбольному світу справжню солідарність із Україною. І зробив це Аякс не словом, а ділом. Справа в тому, що нідерландський колектив був дуже зацікавлений у трансфері вірменського футболіста Едуарда Сперцяна. Та от керівники "біло-червоних" відмовились він ідеї придбати молодого футболіста. А все через те, що той виступає у Росії, а саме захищає кольори тамтешнього Краснодара. Про це повідомив найвідоміший інсайдер Фабріціо Романо, котрий не підводить.

Річ не в його здібностях, а в тому, що він грає в Росії. Для Аякса він міг би бути як Де Брюйне в Манчестер Сіті. Особливий гравець, ви не знайдете когось схожого за такі гроші,

– сказав спортивний директор нідерландського колективу Свен Міслінтат.

Варто відзначити, що Transfermarkt оцінює молодого вірменина у 12 мільйонів євро, тому "Божі сини" могли добряче поповнити російську казну та проспонсорувати війну проти України. До того ж підкреслимо, що рішення не підписувати Сперцяна, який народився у Росії, прийняла наглядова рада Аяксу. Ті, у свою чергу, вважають, що під час війни на території нашої держави підписання гравця з Росії було б аморальним вчинком.

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