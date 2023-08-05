"Це аморально": Аякс частково блокує трансфер футболіста з Росії через війну в Україні

Нідерландський Аякс планував оформити трансфер російського футболіста Едуарда Сперцяна. Однак перехід може зірватись через війну в Україні.

Нідерландський клуб не хоче ганьбити свою репутацію трансфером хавбека, який має паспорт країни-агресора. Наразі наглядова рада Аякса блокує цей перехід росіянина із Краснодара.

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Аякс не повинен робити такої великої помилки

Чимала кількість керівників амстердамців запевнять, що під час війни в Україні морально здійснювати трансфери російських футболістів, які тим паче грають у чемпіонаті Росії.

Своїми діями Аякс повинен не принижувати себе, а показувати усім правильний приклад.

Шанси в 23-річного Едуарда Сперцяна стати футболістом Аякса ще є. У нідерландському клубі ще остаточно не відмовились від трансферу російського футболіста.

За даними Transfermarkt, вартість цього російського футболіста складає 12 мільйонів євро.

Раніше була інформація, колишній український футболіст Євген Левченко, який довгий час грав у Нідерландах, порадив Аяксу не здійснювати трансфер російських футболістів, аби не руйнувати свою репутацію.

Вже 12 серпня Аякс зіграє свій перший офіційний матч нового сезону. Суперником "гномів" буде Хераклес.

Відзначимо, що раніше російський клуб Зеніт намагався оформити перехід колишнього футболіста Шахтаря Нереса. Але Давид навідріз відмовився їхати у країну, як зруйнувала йому кар'єру в Україні.