Аякс у шаленій перестрілці з 34 пенальті переграв Панатінаїкос у Лізі Європи – відеоогляд матчу

У четвер, 15 серпня, відбулися поєдинки третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. В одному з них нідерландський Аякс вдома приймав грецький Панатінаїкос

Основний час матчу завершився перемогою гостей 1:0. Єдиний гол забив ексгравець донецького Шахтаря Тете, пише 24 Канал.

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Неймовірна драма

Оскільки в першому поєдинку з ідентичним рахунком перемогли амстердамці, гра перейшла в екстратайми. У них клуби не зуміли відзначитись, тож доля зустрічі вирішувалася в післяматчевій серії пенальті.

Вона стала справжньою окрасою гри. Серія тривала 34(!) удари, в яких врешті-решт точнішими виявилися підопічні Франческо Фаріолі – 13:12!

Справжнім героєм Аякса став 40-річний голкіпер Ремко Пасвер, який зробив декілька дуже ефектних сейвів. Також варто відзначити, що обидва свої удари не реалізував основний форвард нідерландців Браян Броббі.

Дивіться відеоогляд матчу Аякс – Панатінаїкос

Цікаво. Це була друга за кількістю голів серія пенальті в історії єврокубків. Більший рахунок був тільки в поєдинку першого раунду кваліфікації Ліги конференцій Гленторан – Гзіра Юнайтед у 2023 році (13:14).

Зазначимо, що у вирішальному раунді кваліфікації Ліги Європи Аякс зіграє проти чинного чемпіона Польщі Ягеллонії. Матчі відбудуться 22 та 29 серпня.