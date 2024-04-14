Мишко любить швидкість: Мудрик похизувався крутим авто

Український вінгер Михайло Мудрик показав автомобіль, яким їздить по Лондону. Футболіст Челсі похвалився дорогим придбанням.

На своїй сторінці в інстаграмі Михайло Мудрик опублікував фото розкішного автомобіля Audi SQ8. Це потужний німецький кросовер останньої моделі.

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Розкішне авто за кругленьку суму

Вінгер лондонського Челсі є одним з найшвидших гравців Англійської Прем'єр-ліги. Тож Михайло не зрадив своїм принципам і при виборі автомобіля.

Максимальна швидкість спортивного кросовера становить 250 кілометрів за годину. Час розгону позашляховика до 100 км/год становить 4,8 секунди.

В Україні Audi SQ8 коштує понад 110 тисяч доларів.

Мудрик показав свій автомобіль / інстаграм Михайла Мудрика

Нагадаємо, що Михайло Мудрик став найдорожчим українським гравцем. За трансфер талановитого вінгера Шахтар отримав 70 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні українець зіграв за "синіх" 33 матчі, у яких забив 6 голів та віддав 2 асисти. Покращити свою статистику Мудрик матиме змогу в понеділок, 15 квітня. У матчі 33 туру АПЛ Челсі зіграє проти Евертона.