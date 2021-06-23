Волейбол на Євро-2020: воротар Словаччини закинув м'яч у свої ворота – відео

На Євро-2020 стався вже третій автогол, яким відзначився голкіпер. Цього разу невдахою став ворота збірної Словаччини Мартін Дубравка.

Мартін Дубравка на початку матчі міг претендувати на звання героя гри. Адже голкіпер відбив пенальті після удару Морати.

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Та на 30-й хвилині вже саме Дубравка став антигероєм. Хоча це звання він має розділити зі своїм партнером по збірній Шаткою. Саме захисник віддав поперечний пас перед своїм штрафним майданчиком, і м'яч перехопив Сарабія. півзахисник потужно пробив, але влучив в перекладину.

М'яч після цього полетів вверх. І саме тоді Дубравка зробив свою фатальну помилку. Вистрибнувши вверх, щоб вибити м'яч за межі поля, він по волейбольному закинув його у власні ворота.

Відео автоголу Дубравки

Це вже третій автогол на Євро-2020, яким відзначаються воротарі. Першим у власних воротах відзначився польський голкіпер Войцех Щенсни. При цьому це сталося у матчі проти збірної Словаччини.

Другим у цьому списку став голкіпер збірної Фінляндії Лукас Градецкі. Він невдало підставив руку, від якої м'яч залетів у ворота.