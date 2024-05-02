Український захисник вийшов у фінал Ліги чемпіонів попри курйозний автогол: відео гучного фейлу
Євген Чеберко допоміг Коламбус Крю вперше в історії опинитися у вирішальному матчі Ліги чемпіонів КОНКАКАФ. Втім через його необачність команда була на межі вильоту.
В зоні КОНКАКАФ визначились фіналісти місцевої Ліги чемпіонів. До 1/2 фіналу дійшли три представники Мексики, а також американська команда Коламбус Крю, пише 24 Канал.
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Автогол не завадив виходу у фінал
Саме за цей клуб виступає український захисник Євген Чеберко. У першому матчі півфіналу представник штату Огайо здолав вдома Монтеррей (2:1).
В гостях же все почалось для Коламбуса не надто вдало. Вже на 11 хвилині мексиканці відкрили рахунок і, на жаль, допоміг їм в цьому як раз Чеберко. Після виходу сам на сам нападник Монтеррея Меса перекинув воротаря та поцілив у поперечину.
Відео автоголу Чеберка:
Втім від каркасу м'яч відлетів у Євгена і той заніс його у власні ворота, записавши на свій рахунок автогол. Тим не менше, Коламбус Крю не здались та вирвали перемогу, забивши три голи у другому таймі (3:1).
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Хто суперник Коламбус Крю
Таким чином, "чорно-золоті" вперше у своїй історії вийшли до фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ. Там суперником американців стане Пачука, яка у мексиканському дербі пройшла Америку (1:1, 2:1).
Вирішальний матч відбудеться 2 червня на домашній арені Пачуки. До слова, ця команда є п'ятиразовим переможцем північноамериканської Ліги чемпіонів і ще не програла жодного фіналу. Переможець турніру візьме участь у Клубному чемпіонаті світу-2025.