Український захисник вийшов у фінал Ліги чемпіонів попри курйозний автогол: відео гучного фейлу

Євген Чеберко допоміг Коламбус Крю вперше в історії опинитися у вирішальному матчі Ліги чемпіонів КОНКАКАФ. Втім через його необачність команда була на межі вильоту.

В зоні КОНКАКАФ визначились фіналісти місцевої Ліги чемпіонів. До 1/2 фіналу дійшли три представники Мексики, а також американська команда Коламбус Крю, пише 24 Канал.

До теми Гравець збірної Єгипту на футбольному полі переніс клінічну смерть: відео

Автогол не завадив виходу у фінал

Саме за цей клуб виступає український захисник Євген Чеберко. У першому матчі півфіналу представник штату Огайо здолав вдома Монтеррей (2:1).

В гостях же все почалось для Коламбуса не надто вдало. Вже на 11 хвилині мексиканці відкрили рахунок і, на жаль, допоміг їм в цьому як раз Чеберко. Після виходу сам на сам нападник Монтеррея Меса перекинув воротаря та поцілив у поперечину.

Відео автоголу Чеберка:

Втім від каркасу м'яч відлетів у Євгена і той заніс його у власні ворота, записавши на свій рахунок автогол. Тим не менше, Коламбус Крю не здались та вирвали перемогу, забивши три голи у другому таймі (3:1).

Читайте також Влаштували бразильське "родео": футболіст вискочив на спину супернику під час матчу – відео

Хто суперник Коламбус Крю

Таким чином, "чорно-золоті" вперше у своїй історії вийшли до фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ. Там суперником американців стане Пачука, яка у мексиканському дербі пройшла Америку (1:1, 2:1).

Вирішальний матч відбудеться 2 червня на домашній арені Пачуки. До слова, ця команда є п'ятиразовим переможцем північноамериканської Ліги чемпіонів і ще не програла жодного фіналу. Переможець турніру візьме участь у Клубному чемпіонаті світу-2025.