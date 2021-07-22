Він підкреслив, що уряд країни був виключно стурбований збереженням здоров'я гвінейських спортсменів.

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"У зв'язку з COVID-19 уряд, заклопотаний збереженням здоров'я гвінейських спортсменів, з жалем вирішив, що команда не виступить на Олімпійських іграх в Токіо", – говорить лист Соу.

Гвінею мали представляти 5 спортсменів

Однак, за інформацією джерела, який близький до уряду, повідомляється, що Гвінея відмовилася від участь на Олімпіаді через те, що країна не може покрити витрати на поїздку п'яти спортсменів до Японії.

За Гвінею на Олімпіаді повинні були виступити: Фатумата Ярі Камара (вільна боротьба), Мамаду Самба Ба (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре, Мамаду Таїра Ба (обидва – плавання) і Аіссата Деен Конте (біг на 100 метрів).