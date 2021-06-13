Історичне Євро-2020 для Північної Македонії: прогноз на матч з Австрією

Збірні Австрії та Північної Македонії потрапили до групи C на Євро-2020, де є суперниками збірної України. Вони зіграють між собою в першому матчі в неділю, 13 червня. Букмекери оцінили шанси кожної з команд стартувати з перемоги.

Перед матчем суперників України

Євро-2020 буде історичною подією для Північної Македонії. Збірна цієї країни дебютує на чемпіонаті Європи. Для Австрії цей турнір стане вже третім в історії. Команди двічі зустрічались у відборі на Євро. Збірні грали в одній групі, а в обидвох матчах перемогу святкували австрійські футболісти – 4:1 та 2:1.

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Австрія вийшла у фінальну частину змагань з другого місця. Македонці ж фінішували у цій же групі на третьому місці. Попереду себе вони пропустили лише польську збірну на чолі з Робертом Левандовським.

Німецький наставник Франко Фода зібрав дуже боєздатну австрійську команду. Навіть тільки один захист збірної вартує уваги футбольних фанатів. А от Північна Македонія – один із аутсайдерів групи. Хоча футболістам цієї країни вдавалось створювати сенсацію. Наприклад, це ставалось у матчі проти Німеччини, у якому німці несподівано поступились супернику із рахунком 1:2.

Прогноз від Favbet

Матч Австрія – Північна Македонія відбудеться 13 червня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00.

Букмекери віддають перевагу Австрії. На її звитягу у стартовому для цих збірних матчі Євро-2020 можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,80. Північна Македонія – андердог протистояння. Їх перемога – 5,40. Нічия у цьому поєдинку оцінена у 3,45.

Експерти схиляються до того, що обидві команди не зможуть потішити своїх уболівальників голами – 1,69.

Перша 45-хвилинка швидше за все завершиться "сухими" нулями на табло або ж мінімальною перемогою господарів зустрічі – 2,52 та 2,91 відповідно.

Першими рахунок у двобою відкриють австрійські футболісти – 1,56. Щодо червоних карток, то їх у зустрічі не буде. Найбільше шансів стати автором голу дають Калайджичу та Арнаутовичу. На обидвох по 2,40.