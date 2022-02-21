В Австралії гравець відзначився "ударом скорпіона": він не забивав вже 4 роки – відео шедевру
Неймовірної краси гол був забитий у 20-му турі чемпіонату Австралії між Вестерн Юнайтед та Вестерн Сідней Вондерерс. Третій м'яч господарів заслуговує особливої уваги.
Найкращий гол цілого сезону в Австралії
Перша частина зустрічі закономірна закінчилась перемогою господарів із рахунком 2:0. По перерві гості відквитали один гол із пенальті, повідомляє 24 канал.
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Вже на 68-й хвилині футболісти Вестерн Юнайтед знову зробили різницю голів до двох. У штрафний суперника прибіг лівий захисник Бенджамін Гаруччіо, який "ударом скорпіона" замкнув передачу з флангу (пробив у падінні п'яткою).
Відео голу Гаруччіо
Відзначимо, що це був другий гол оборонця у цьому матчі – дубль. Це перші м'ячі Гаруччіо у цьому сезоні, також у його актив одна результативна передача за 10 зіграних поєдинків.
До слова, матч закінчився перемогою Вестерн Юнайтед – 3:2. Клуб із 23 очками продовжує очолювати таблицю чемпіонату Австралії.
Що відомо про Бенджаміна Гаруччіо
- 26-рінчий футболіст, який виступає на позиції лівого захисника.
- Гаруччіо не так часто відзначається голами. Востаннє забивав ще у Кубку шотландської ліги у сезоні-2018/2019.
- Його угода з Вестерн Юнайтед розрахована до кінця червня 2022 року.