Авіспа Фукуока – Шахтар: онлайн-трансляція благодійного матчу на підтримку України

У понеділок, 18 грудня, Шахтар проведе свій останній матч у 2023-му році. "Гірники" проведуть товариський матч проти японського Авіспа Фукуоки.

Початок благодійного матчу у Токіо о 12:00 (за київським часом). Пряму трансляцію поєдинку донецького клубу, який відбудеться на Японському національному стадіоні, можна буде переглянути безпосередньо на сайті 24 Каналу.

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Матч на підтримку України

Донецький колектив чудово прийняли у столиці Японії. Ймовірно, що такої підтримки та теплого прийому "гірники" не очікували. Тепер "кроти" віддячать за це чудовою грою на футбольному полі.

Для обох клубів це буде остання перед відпусткою.

Авіспа Фукуока – японський клуб, який виступає у першому дивізіоні Джей-ліги. У поточному сезоні майбутній суперник Шахтаря посів лише 7-ме місце, набравши у 51 бал у 34-х турах.

Щодо Шахтаря, то підопічні Маріно Пушича закінчили першу частину сезону УПЛ на 4-му місці, набравши 31 очко. До лідера Кривбаса у "гірників" відставання лише у 3 пункти.

Щодо єврокубкових справ, то донеччани закінчили груповий раунд ЛЧ на 3-му місці. В їх активі було 9 очок. Для виходу у плей-оф "кротам" потрібно було перемагати в останньому турі Порту, але цього не сталось. Тому євровесну "гірники" розпочнуть у Лізі Європи.

Відзначимо, що поєдинок можна буде переглянути не лише на клубному ютуб-каналі Шахтаря. Матч транслюватиме Суспільне Спорт.

Усі виручені гроші від продажу квитків та реклами під час матчу підуть на допомогу українському народу, який постраждав від повномасштабної війни проти Росії.

Авіспа Фукука – Шахтар: онлайн-трансляція