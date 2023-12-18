Начало благотворительного матча в Токио в 12:00 (по киевскому времени). Прямую трансляцию поединка донецкого клуба, который состоится на Японском национальном стадионе, можно будет просмотреть непосредственно на сайте 24 Канала.
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Матч в поддержку Украины
Донецкий коллектив отлично приняли в столице Японии. Вероятно, такой поддержки и теплого приема "горняки" не ожидали. Теперь "кроты" отблагодарят за это отличную игру на футбольном поле.
Для обоих клубов это будет последний перед отпуском.
Относительно Шахтера, подопечные Марино Пушича закончили первую часть сезона УПЛ на 4-м месте, набрав 31 очко. До лидера Кривбасса у "горняков" отставание всего в 3 пункта.
Что касается еврокубковых дел, то дончане закончили групповой раунд ЛЧ на 3 месте. В их активе было 9 очков. Для выхода в плей-офф "кротам" нужно было побеждать в последнем туре Порту, но этого не произошло. Поэтому евровесну "горняки" начнут в Лиге Европы.
Отметим, что поединок можно будет посмотреть не только на клубном ютуб-канале Шахтера. Матч будет транслировать Общественное Спорт.
Все вырученные деньги от продажи билетов и рекламы во время матча пойдут на помощь украинскому народу, пострадавшему от полномасштабной войны против России.
Ависпа Фукука – Шахтер: онлайн-трансляция