Відверта провокація: на матч українки на Australian Open прийшли глядачі у футболках з Путіним

Тенісний турнір Australian Open лише розпочався, а вже в перший день встиг потрапити у скандал. А причиною цього став допуск російських спортсменів до участі в змаганнях.

Організатори Australian Open таки вирішили допустити росіян до участі в турнірі, чим викликали гнівну реакцію. Щоб трохи її ослабити, вони дозволили росіянам виступати під "нейтральним прапором". Але це мало допомогло. А ще більшої "гостроти" додало те, що вже в першому колі українці Катерині Байндль випало грати проти росіянки Камілли Рахімової.

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І на цьому матчі вболівальники російської тенісистки вирішили вивісити великий російський прапор. Хоча сама тенісистка змушена виступати під "нейтральним прапором".

Та ще більш огидним їх вчинок виявився в тому, що один з вболівальників сидів на цьому матчі в футболці з зображенням російського диктатора Владіміра Путіна.



Вболівальник у футболці із зображенням Путіна на матчі українки на Australian Open / фото AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Організатори турніру жодним чином не відреагували на російський прапор на трибунах. Тож російські вболівальники спокійно дивилися до кінця, як представниця їх країни-терористки програє українці в цьому матчі.

Хоча не всі організатори тенісних турнірів так поводяться. Але їх реакція теж має негативні значення. Так було в серпні 2022 року на турнірі в американському Цинциннаті. Там між собою грали дві росіянки (під "нейтральним статусом). На матчі одна з глядачок була з вінком на голові та закутана в український прапор. Хоч вона нічого і не говорила, але лише своєю присутністю дратувала росіянок. Тож одна з них поскаржилася на неї. І охорона таки попросила вболівальницю з українською символікою покинути стадіон. Цей вчинок викликав чималу хвилю обурення, тож в мережі закликали на наступні матчі на турнірі приходити саме з українською символікою.