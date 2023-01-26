Батько Джоковича святкував перемогу сина на Australian Open з символікою російських окупантів

Тенісний турнір Australian Open надовго заплямував свою репутацію, допустивши російських та білоруських спортсменів до змагань у 2023 році. Росіяни та їх прихильники активно на турнірі використовують символи війни проти України.

Росіяни вирішили активно використати перший у році турнір Grand Slam. Але не в цілях популяризації спорту, а лише заради пропаганди своєї кривавої війни проти України. Попри те, що росіяни та білоруси виступали на Australian Open як "нейтральні" атлети, вони все одно залишаються громадянами своїх країн. І майже ніхто з них не засудив війну.

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Попри "нейтральний" статус росіян, їх символіка була присутня на трибунах під час матчів. І лише після втручання української спільноти, організатори Australian Open були змушені офіційно заборонити використовувати російські та білоруські пропори, а також символіку російського вторгнення до України – "z".

Та це лише ще більше "додало азарту" російським прихильникам війни. На чвертьфінальний матч між сербом Новаком Джоковичем та росіянином Андрєєм Рубльовим один з вболівальників прийшов у футболці з великою літерою "z". Його б мали вивести за межі стадіону, але все для нього обмежилося лише попередженням, хоча після цього він таки одягнув на себе куртку.

А вже після матчу сербські та російські вболівальники святкували разом на сходах арени. І активно використовували російські прапори. На одному з них був зображений і російський диктатор Владімір Путін. Також поруч були й "прапори" з символікою російських окупантів в Донецьку, та пропутінська організація, відома під назвою "ночные волки".

І саме поруч з таким збіговиськом і сфотографувався батько сербського тенісиста Новака Джоковича Срджан. На відео також чутно, як він виголошує "живели Руси". Чоловік поруч з ним тримає російський прапор із зображенням Путіна, у футболці з символікою "z", а також передає вітання одному з путінських посіпак Алєксандру Залдостанову, який і є очільником тих же "ночных волков", і який перебуває під санкціями ЄС.

Організатором цього шабашу став Сімеон Бойков. В Австралії він зараз відомий тим, що його звинувачують у нападі на 76-річного чоловіка на мітингу на підтримку України в Сіднеї. І на його арешт видано ордер. Зараз він шукає притулку в російському консульстві.

Бойков сам визнає, що вирішив "завдати удару" по організаторах Australian Open після того, як там заборонили російську символіку. Мирною ця "акція" не була, тож у справу довелося втрутитися поліції через погрози зі сторони росіян охоронцям Australian Open.

Організатори Australian Open були змушені відреагувати на такий вчинок Срджана Джоковича. Tennis Australia застеріг гравців та їхні команди від взаємодії із забороненими прапорами.

"Гравців та їхні команди проінформовано та нагадано про політику турніру щодо прапорів і символів, а також про те, щоб уникати будь-яких ситуацій, які можуть призвести до порушень. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з органами безпеки та правоохоронними органами", – заявили в Tennis Australia.