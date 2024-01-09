Ілля Марченко (Україна) – Нерман Фатич (Боснія і Герцеговина) 0:2 (4:6, 6:7)

В австралійському Мельбурні стартувала кваліфікація до першого турніру Grand Slam у 2024 році. Відбір на Australian Open проходить у три раунди, пише 24 канал.

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На жаль, жоден з українців не потрапив напряму в основну сітку. Втім Віталій Сачко та Ілля Марченко опинились у кваліфікації і мають проходити трьох опонентів.

Втім для другої ракетки України шлях на Australian Open вийшов дуже коротким. У першому раунді Марченку попався боснієць Нерман Фатич, який знаходиться поблизу в рейтингу ATP.

Ілля йде 218-им, а Нерман – 210-им. Тим не менше, українець вважався явним фаворитом дуелі, але на корті не зміг цього довести. Фатич впорався із Марченком менш ніж за дві години.

У першому сеті наш земляк стартував з програного гейма на своїй подачі, що і передумовило програш сету. У другому ж суперники вправно брали "свої" гейми, але боснієць вирішив гру на свою користь на тайбрейку.

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Таким чином, 36-річний уродженець Кам'янського завершує виступи на Australian Open. Цією поразкою Ілля продовжив невтішну для себе серію провалів у кваліфікаціях на Grand Slam.

Востаннє Марченко виступав в основній сітці цих турнірів аж у 2017 році на Вімблдоні. В ніч на 10 січня свій стартовий матч кваліфікації проведе перша ракетка України Віталій Сачко. Його опонентом стане Денис Євсєєв з Казахстану.