Це ганьба для турніру, – український посол розкритикував Australian Open за російську символіку

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко розкритикував організаторів тенісного турніру Australian Open. Все через активне використання російської символіки, яка мала б бути під забороною.

Організатори Australian Open не впоралися з провокаціями зі сторони росіян. Після заборони використання російського та білоруського прапорів, а також символів військового вторгнення Росії до України, росіяни та їх прихильники почали влаштовувати одну провокацію за іншою. Дійшло до того, що на чвертьфінальний матч між сербом Новаком Джоковичем та росіянином Андрєєм Рубльовим один з вболівальників прийшов у футболці з великою літерою "z". І охоронці не змогли змусити його покинути трибуни, як би цього вимагали правила.

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А вже після цього матчу на сходах арени, де і відбулася гра, був організований "шабаш" за участі сербських та російських вболівальників. Там вони активно вимахували прапорами обох країн. На одному з російських прапорів був зображений і кривавий очільник російської держави Владімір Путін. Тримав його чоловік у футболці з літерою "z". А поруч був ще один, в руках якого була ганчірка, якою себе позначають російські окупанти на Донбасі з 2014 року.

На це відео звернув увагу і посол Василь Мірошниченко, назвавши це ганьбою та позначивши Australian Open та організаторів турніру Tennis Australia.

І саме з такою компанією і сфотографувався Срджан Джокович – батько Новака Джоковича. Це не було випадкове фото, адже на відео чітко чутно, як він висловлюється в підтримку росіян.

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А опублікував це відео Сімеон Бойков. Він зараз переховується, адже його звинувачують у нападі на 76-річного чоловіка на мітингу на підтримку України в Сіднеї. І видано ордер на його арешт. І саме Бойков організував цей "мітинг", після якого поліція була змушена допитати чотирьох осіб через погрози охоронцям Australian Open.

Василь Мірошниченко в коментарі для ABC News знову повторив тезу, що такі вчинки є ганьбою для турніру. І закликав організаторів Australian Open дискваліфікувати Срджана Джоковича до кінця турніру.

Хоча в українського дипломата залишаються і питання щодо самого Новака Джоковича.

"Важливо запитати у Новака Джоковича його думку щодо ситуації. Він підтримує Путіна? Він підтримує війну в Україні? Що він думає про підтримку свого батька?", – наголосив Василь Мірошниченко.