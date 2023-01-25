Погрожували охоронцям: поліція допитала російських фанатів з z-символікою на Australian Open

Тенісний турнір Australian Open все більше оточує скандал, пов'язаний з росіянами. Тепер у справу довелося навіть втрутитися поліції

Організатори Australian Open допустили помилку, коли вирішили дозволити росіянам виступати на турнірі. Хоч і під "нейтральними" прапорами. Бо вже в перший день змагань це закінчилося скандалом, коли російські вболівальники прийшли на матч українки та росіянки з російським прапором, так ще й у футболці з кривавим російським диктатором Владіміром Путіним. І це сталося через два дні після того, як одна з російських ракет під час масового удару вщент знищила під'їзд багатоповерхівки в Дніпрі, і де загинуло щонайменше 46 мирних мешканців.

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Скандал призвів до того, що організатори Australian Open заборонили використовувати російську та білоруську символіку на турнірі. А також і символіку, яку Росія використовує у війні проти України, у тому числі "z". Охоронцям на турнірі роздали відповідні інструкції, щоб не допускати глядачів з такими символами на трибуни.

Та дотримання правил – це не про прибічників країни-терористки Росії. Тож на чвертьфінал між росіянином Рубльовим та сербом Джоковичем один з вболівальників прийшов саме у футболці з великою літерою "z". Таке нахабство не залишилося поза увагою організаторів турніру, і до цього глядача підійшов один з охоронців. Після спілкування, глядач так і залишився на трибунах, але одягнув на себе куртку.

Та на цьому все не закінчилося. Вже після матчу деякі сербські та російські вболівальники зібралися на сходах арени, де і відбувся матч. Вони мали на собі прапори обох країн. А на одному з російських прапорів був зображений і сам Путін. Тримав його чоловік в одязі з символікою "z". А поруч з ним був ще один, який тримав "прапор" російських окупантів, які з 2014 року захопили частину Донецької області.

Але і цього їм виявилося замало. За даними організаторів Australian Open, поліція допитала чотирьох чоловіків після того, як вони погрожували охоронцям.

"Четверо людей у натовпі, який виходив зі стадіону, показали неприйнятні прапори та символи та погрожували охоронцям. Поліція Вікторії довелося втрутилася", – йдеться в заяві Tennis Australia.