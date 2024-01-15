Ігровий день закінчився на мінорній ноті: Стародубцева та Калініна вилетіли з Australian Open

У понеділок, 15 січня, відбувся другий ігровий день основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії-2024. Останніми з українок у ньому стартували Юлія Стародубцева й Ангеліна Калініна.

На жаль, вони не змогли підтримати тріумфальну серію своїх землячок Даяни, Ястремської, Еліни Світоліної та Марти Костюк. Обидві тенісистки поступилися у двох сетах, пише 24 Канал.

Читайте також У будинок бабусі влучила ракета, – промова Ястремської після сенсаційної перемоги

Онс Жабер – Юлія Стародубцева 2:0 (6:3, 6:1)

Юлія Стародубцева пробилася до фінальної сітки турніру через кваліфікацію, подолавши у ній трьох суперниць. Тож уже до старту матчу цей турнір можна було занести в актив українській спортсменці, яка дебютувала в основі мейджорів.

Наша землячка в першому сеті нав'язувала до останнього боротьбу шостій ракетці світу, але вирішальним став восьмий гейм, у якому були справжні гойдалки. Українка подавала за рахунку 4:3, шість разів на табло висвічувалося 40:40, але представниця Тунісу все ж таки змогла здійснити брейк, після чого вже почувалася дуже впевнено на корті. У підсумку, Онс Жабер довела партію до перемоги, взявши свою подачу.

Другий сет титулована спортсменка виграла з рахунком 6:1, хоча на корті були моменти, коли перебіг матчу мав усі шанси змінитися. Поступаючись 2:1 Юлія Стародубцева дійшла до 40:40 на подачі суперниці, а при 4:1 мала брейк-поінт, проте Онс Жабер все ж таки у вирішальні моменти демонструвала свій клас.

Дивіться відеоогляд матчу Жабер – Стародубцева

Ангеліна Калініна – Аранча Рус 0:2 (1:6, 0:6)

Зовсім інші очікування в українських уболівальників були від поєдинку Ангеліни Калініної. Уродженка Нової Каховки вважалася фавориткою дуелі з нідерландською суперницею, проте на корті не вдалося цього продемонструвати.

Українка за рахунку 1:1 мала 6 брейк-поінтів на подачі суперниці, але не змогла їх реалізувати, після чого намагалася конкурувати, мала близькі гейми, але все марно. Калініна зробила аж 34 невимушені помилки при 9 віннерсах та поступилася в матчі, який, попри розгромний рахунок, тривав півтори години.