Фантастичний успіх: Україна буде представлена рекордною кількістю тенісисток на Australian Open

Вже у неділю, 14 січня, розпочинається перший турнір серії Grand Slam у 2024 році. Ним традиційно стане Відкритий чемпіонат Австралії.

До основної сітки змагань за рейтингом автоматично потрапили чотири українки – Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк. Перші три стали сіяними на турнірі, що є рекордом для нашої країни на турнірах Grand Slam, пише 24 Канал.

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Історичний успіх для українського тенісу

До них могли доєднатися ще чотири землячки, які пробивалися до основної сітки Australian Open через кваліфікаційний раунд. Жеребкування склалося так, що в разі успіху в перших двох раундах дві українки мали зіграти між собою у вирішальному матчі, тому максимальна кількість наших дівчат на турнірі сягала семи учасниць. І вони це зробили!

У п'ятницю, 12 січня, буди зіграні останні кваліфікаційні матчі на Australian Open-2024. Шлях у відборі починали – Дар'я Снігур, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Катаріна Завацька.

До вирішального раунду не змогла дійти тільки остання зі списку. Вона поступилася у другому раунді австралійці Меддісон Інгліс, яка скасувала українське дербі та боролася за вихід в основну сітку з Дар'єю Снігур,

Українка змогла взяти реванш за свою землячку та у трьох сетах переграла непоступливу суперницю, яка в другому сеті змогла здійснити камбек з рахунку 3:5.

Меддісон Інгліс – Дар'я Снігур 1:2 (2:6, 7:5, 3:6)

Лідерка посіву кваліфікації Даяна Ястремська також провела на корті 3 сети. Вона провалила другий сет, але в підсумку, здолала ще одну господарку турніру та вп'яте кваліфікувалася до основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії.

Даяна Ястремська – Мая Джонт 2:1 (6:2, 1:6, 6:4)

Найдраматичніший матч видала Юлія Стародубцева. Українка зустрічалася з чеською суперницею Габріелою Кнутсен. Вона, як й інші землячки взяла перший сет, але поступилася у другому. В результаті, українка змогла врятувати ситуації за рахунку 4:5 й відіграла брейк, після чого на тай-брейку все ж таки дотиснула суперницю та вперше зіграє в основній сітці турніру Grand Slam.

Юлія Стародубцева – Габріела Кнутсен 2:1 (6:4, 1:6, 7:6)

Такі результати дозволили Україні повторити рекорд за представництвом в основній частині мейджорів. У 2007 році "синьо-жовті" були представлені такою кількістю на Ролан Гаррос, а у 2008 – на Вімблдоні, для Відкритого ж чемпіонату Австралії – це унікальний успіх.

Суперниці українок в основі

Вже відомо з ким зіграють наші дівчата в першому колі. Раніше ми повідомляли, хто буде суперницями українок, які одразу потрапили до основної сітки, а тепер до того списку додалося ще 3 матчі, які цікавитимуть українських уболівальників:

Аліша Паркс (WTA: 82) – Дар'я Снігур

Онс Жабер (WTA: 6) – Юлія Стародубцева

Даяна Ястремська – Маркета Вондроушова (WTA: 7)

Дуже складний жереб для двох наших тенісисток, проте після встановлення національного рекорду можемо продовжувати мріяти та сподіваємося, що цей турнір стане надуспішним для України.

. У перший день змагань свої матчі проведуть дві українки. Першою на корт австралійського мейджора вийде Леся Цуренко. Її матч з Луцією Бронцетті розпочнеться 14 січня о 02:00. Наступною ж зіграє Дар'я Снігур, старт – не раніше 04:00.