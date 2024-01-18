Глядачі вигукували образи: росіяни знайшли виправдання вильоту "нейтральної" тенісистки

Російська тенісистка Анастасія Павлюченкова припинила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії. Пропагандисти країни-агресора одразу звинуватили організаторів у її достроковому вильоті.

Олімпійська чемпіонка Анастасія Павлюченкова у другому раунді Australian Open-2024 без шансів поступилася іспанці Паулі Бадосі. На думку пропагандистів, "нейтральній" тенісистці заважали вболівальники, повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що так обурило росіян

Після програшу тенісистка розповіла про поведінку вболівальників, які знаходилися поруч із кортом. Організатори змагань облаштували двоповерховий бар, з якого фанати тенісу могли спостерігати за поєдинками. Однак туди проникли провокатори, які намагалися зірвати матч "нейтральної" спортсменки.

Вони вигукували на адресу росіянки образи, що дуже відволікало і дратувало Павлюченкову. Проте пропагандисти забули повідомити, що на корті була ще одна тенісистка – Паула Бадосі. Чомусь на неї вигуки вболівальників не подіяли. Іспанка здобула переконливу перемогу за підсумком двох геймів: 6:2, 6:3.

Також російські ЗМІ згадали хейтерів, які дошкуляють Павлюченковій у соціальних мережах. Усі ці фактори, на думку пропагандистів, не дозволили олімпійській чемпіонці досягти успіху на Відкритому чемпіонаті Австралії.