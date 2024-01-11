Троє українських тенісисток вийшли у фінал кваліфікації Australian Open: всі результати відбору

Україну в основній сітці топ-змагання у Мельбурні можуть представити аж семеро тенісисток. Для цього Даяні Ястремській, Юлії Стародубцевій та Дар'ї Снігур треба здолати ще по одній опонентці.

В Мельбурні продовжуються кваліфікаційні матчі на перший турнір Grand Slam у 2024 році. Одразу шестеро українців стартували у відборі на Australian Open, пише 24 канал.

До теми Відбулося жеребкування Australian Open-2024: з ким зіграють українські тенісистки

Провал чоловіків

У першому раунді з дистанції зійшов Ілля Марченко, а у другому Україна втратила ще двох представників. Останній наш земляк в чоловічому сегменті Віталій Сачко також не зміг подолати кваліфікацію.

Перша ракетка України дав гідний бій фавориту зі США Александару Ковачевичу, але все ж поступився в обох сетах на тайбрейку. Таким чином, черговий чоловічий турнір Grand Slam пройде без українців.

Провал Завацької

Куд краща ситуація в жіночому сегменті. З чотирьох українок до фіналу кваліфікації потрапили троє. Єдиною невдахою у другому раунді стала Катаріна Завацька.

Тенісистка з Луцька була фавориткою в битві з австралійкою Меддісон Інгліс, яка йде аж 283-ю в рейтингу WTA. Якщо перший сет Катаріна програла на тайбрейку, то в другому віддала два "свої" гейми та завершила виступи в Австралії.

Читайте також Шалені гойдалки залишилися за українкою: Костюк вийшла в 1/4 фіналу в Австралії – відео

Всі результати матчів другого раунду кваліфікації Australian Open за участю українців:

Віталій Сачко (Україна) – Александар Ковачевич (США) 6:7 / 6:7

Даяна Ястремська (Україна) – Валентіні Грамматікопулу (Греція) 6:4 / 3:6 / 6:4

Юлія Стародубцева (Україна) – Гаррієт Дарт (Велика Британія) 6:4 / 6:4

Дар'я Снігур (Україна) – Енн Лі (США) 6:4 / 6:2

Катаріна Завацька (Україна) – Меддісон Інгліс (Австралія) 6:7 / 3:6

Троє у фіналі відбору

Натомість у фінальному раунді відбору зіграють Даяна Ястремська, Дар'я Снігур та Юлія Стародубцева. Остання особливо змогла здивувати, адже вважалась андердогом у матчі з Гаррієт Дарт.

За останній рік британка двічі перегравала другу ракетку України Ангеліну Калініну, але проти Стародубцевої була безсила – два сети по 4:6. Також без особливих проблем Дар'я Снігур вибила американку Енн Лі.

Варто знати Історичний показник: українські тенісистки встановили національний рекорд на турнірах Grand Slam

А ось Даяні Ястремській у бою з Валентіні Грамматікопулу знадобилось три сети для перемоги. Вирішальні матчі кваліфікації пройдуть в ніч проти 12 січня. До слова, у Снігур буде можливість помститися Інгліс за перемогу над Завацькою.

Розклад матчів третього раунду кваліфікації Australian Open:

Даяна Ястремська (Україна) – Майя Джойнт (Австралія)

Дар'я Снігур (Україна) – Меддісон Інгліс (Австралія)

Юлія Стародубцева (Україна) – Габріела Кнутсон (Чехія)

. Четверо українок потрапили напряму в основну сітку Australian Open-2024. Мова про Еліну Світоліну, Ангеліну Калініну, Лесю Цуренко та Марту Костюк.