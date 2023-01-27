Проросійські фінали: визначилися учасники вирішальних матчів Australian Open

На тенісному турнірі Australian Open визначилися фіналісти в чоловіків та жінок. Фінальні матчі відбудуться 28 та 29 січня 2023 року.

Australian Open – перший з чотирьох турнірів серії Grand Slam в році . Але в цьому році "престиж" цього турніру затьмарили неоднозначні рішення організаторів допустити російських та білоруських тенісистів. Хоч вони й виступали під "нейтральним" прапором, але все одно залишалися громадянами своїх країн. У тому числі й Росії, яка веде війну проти України.

До теми Це ганьба для турніру, – український посол розкритикував Australian Open за російську символіку

Росіян було чимало як серед чоловіків, так і жінок. Але до фіналу вони не добралися. Хоча там виступлять ті тенісисти, яких можна віднести до проросійських прихильників.

Єлєна Рибакіна – Аріна Сабаленко

Єлєна Рибакіна офіційно представляє Казахстан. Але народилася вона у Москві й до 2018 року виступала саме як росіянка. Лише після цього змінила громадянство. Та чи перестала вона після цього бути росіянкою, якщо і далі мешкає у Москві? При цьому ще до її перемоги на "Вімблдоні" була інформація про те, що вона і далі сплачує податки у російський бюджет. А вже звідти й фінансується війна проти України.

Протистоятиме їй Аріна Сабаленко. Вона громадянка Білорусі. Тому офіційно виступає під "нейтральним" прапором. Але вона явно не є "нейтральною" щодо кривавого диктаторського режиму в Білорусі, активно підтримуючи самопроголошеного президента країни Александра Лукашенка. Вона була серед підписантів листа на його підтримку, а також знялася в одному з новорічних роликів.

Частину підготовки до сезону-2023 Сабаленко провела у Росії, а саме місті Уфа. Ймовірно через те, що там працює її хлопець тренером у хокейному клубі "Салават Юлаєв". Керівництво цього ж клубу активно підтримує російську владу та війну проти України.

Окрім того, вона критикувала організаторів "Вімблдону" за те, що вони не допустили російських та білоруських тенісистів до турніру через війну.

Стефанос Циципас – Новак Джокович

У чоловічому тенісі ситуація дещо інша. Першим фіналістом став грек Стефанос Циципас. З однієї сторони його мама – радянська тенісистка Юлія Сальникова, донька футболіста Сергія Сальникова. Та ще до розвалу СРСР вона перебралася жити до Німеччини, а з 1991 року – до Греції, де і вийшла заміж за свого тренера Апостолоса Циципаса.

Та й сам Циципас неодноразово підтримував українців під час війни, роблячи пожертви в благодійні фонди, у тому числі Еліни Світоліної.

За перемогу на Australian Open він зіграє проти серба Новака Джоковича. Серби здавна підтримують росіян в їх імперських амбіціях. І ситуація на Australian Open лише підтвердила це. При цьому саме за участі Джоковича.

На його чвертьфінальний матч проти росіянина Андрєя Рубльова один з вболівальників прийшов у футболці із зображенням великої літери "z". І сталося це після того, як організатори змагань офіційно заборонили будь-яку російську чи білоруську символіку на турнірі, а також всі символи російського військового вторгнення до України.

Та якщо одяг вболівальника на трибунах – явно не відповідальність Новака Джоковича, то от за вчинки свого батька він таки повинен нести відповідальність. Адже після матчу Срджан Джокович активно святкував перемогу сина з сербськими та російськими вболівальниками, які використовували не лише прапори обох країн. Але й заборонену символіку. А також прапор російських окупантів Донбасу. Саме на фоні російського прапора, на якому також був зображений і російський диктатор Владімір Путін, Срджан Джокович передавав вітання росіянам.